Усик: Ломаченко находится дома у себя

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью Blockasset рассказал, что Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) продолжает оставаться в Украине.

"С Василием все в порядке. Мы разговариваем, периодически на связи – переписываемся, созваниваемся. На данный момент он находится дома у себя. Все в целости, сохранности, Слава Богу".