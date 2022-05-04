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Усик: Ломаченко находится дома у себя
Василий не покидает Украину
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью Blockasset рассказал, что Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) продолжает оставаться в Украине.
"С Василием все в порядке. Мы разговариваем, периодически на связи – переписываемся, созваниваемся. На данный момент он находится дома у себя. Все в целости, сохранности, Слава Богу".
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