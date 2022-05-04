Джошуа: Фьюри еще вернется, если будет хороший соперник

Боксер Энтони Джошуа выразил мнение, что Тайсон Фьюри вернется в ринг, если будет достойным соперником.

"Если Фьюри захочет вернуться к рингу, то еще сможет заработать много денег. Но у меня сейчас другая задача: меня ждет тяжелое сражение с Усиком. А потом посмотрим.

Думаю, Фьюри еще вернется, если будет хороший соперник", – сказал Джошуа.

Напомним, что в июле состоится бой Усик – Джошуа.