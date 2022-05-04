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Джошуа: Фьюри еще вернется, если будет хороший соперник
Энтони считает, что Тайсон хочет привлечь к себе внимание
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Боксер Энтони Джошуа выразил мнение, что Тайсон Фьюри вернется в ринг, если будет достойным соперником.
"Если Фьюри захочет вернуться к рингу, то еще сможет заработать много денег. Но у меня сейчас другая задача: меня ждет тяжелое сражение с Усиком. А потом посмотрим.
Думаю, Фьюри еще вернется, если будет хороший соперник", – сказал Джошуа.
Напомним, что в июле состоится бой Усик – Джошуа.
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Источник:Sport.ua
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