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Джошуа: Фьюри еще вернется, если будет хороший соперник

Бокс
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Энтони считает, что Тайсон хочет привлечь к себе внимание

Джошуа: Фьюри еще вернется, если будет хороший соперник

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Боксер Энтони Джошуа выразил мнение, что Тайсон Фьюри вернется в ринг, если будет достойным соперником.

"Если Фьюри захочет вернуться к рингу, то еще сможет заработать много денег. Но у меня сейчас другая задача: меня ждет тяжелое сражение с Усиком. А потом посмотрим.

Думаю, Фьюри еще вернется, если будет хороший соперник", – сказал Джошуа.

Напомним, что в июле состоится бой Усик – Джошуа.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
Sport.ua

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