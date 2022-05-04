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Флойд Мейвезер: Дон Мур идёт драться, и пусть победит сильнейший

Бокс
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Флойд готовится к выставочному поединку

Флойд Мейвезер: Дон Мур идёт драться, и пусть победит сильнейший

фото - boxingscene.com

Новина українською

14 мая в Дубае (ОАЭ) американский боксёр Флойд Мейвезер-младший проведёт очередной выставочный поединок.

Его соперником станет Дон Мур (18-0-1, 12 КО).

Мейвезер утверждает, что бой, несмотря на формат, будет серьёзным.

"Дон выйдет драться. А это немного другое. Дон идёт драться, и пусть победит сильнейший. Логан Пол много и хорошо говорил, но он не вышел драться, он вышел выживать. А Дон, он идёт драться, и я тоже драться иду. Восемь раундов, от начала и до конца. Это будет взрывное действо", – отметил Флойд.

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В статье: Флойд Мейвезер
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