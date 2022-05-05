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Джошуа: Цель сейчас — победить Усика нокаутом

Бокс
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Энтони признал, что в прошлом бою ему не хватило силы духа

Джошуа: Цель сейчас — победить Усика нокаутом

фото - boxingscene.com

Новина українською

Британский боксёр Энтони Джошуа рассказал о плане на реванш с украинцем Александром Усиком.

Бой с Усиком длился 12 раундов. Это был мой план на игру, потому что я думал, что смогу конкурировать с ним как боксёр. И я думаю, что он выиграл на два раунда больше, чем я. Вот так он и стал чемпионом. Поэтому цель сейчас — вернуться к истокам и победить нокаутом. Когда я боксирую, то всегда чувствую, как дух соперников угасает. Честно говоря, когда смотришь человеку прямо в глаза и наблюдаешь за его телом, то можешь читать его и наносить удар за ударом. Тогда этот человек медленно угасает", — приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Бой между Джошуа и Усиком состоится 25 июля.

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В статье: Энтони Джошуа
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