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Джошуа: Цель сейчас — победить Усика нокаутом
Энтони признал, что в прошлом бою ему не хватило силы духа
фото - boxingscene.com
Британский боксёр Энтони Джошуа рассказал о плане на реванш с украинцем Александром Усиком.
Бой с Усиком длился 12 раундов. Это был мой план на игру, потому что я думал, что смогу конкурировать с ним как боксёр. И я думаю, что он выиграл на два раунда больше, чем я. Вот так он и стал чемпионом. Поэтому цель сейчас — вернуться к истокам и победить нокаутом. Когда я боксирую, то всегда чувствую, как дух соперников угасает. Честно говоря, когда смотришь человеку прямо в глаза и наблюдаешь за его телом, то можешь читать его и наносить удар за ударом. Тогда этот человек медленно угасает", — приводит слова Джошуа Boxing Scene.
Бой между Джошуа и Усиком состоится 25 июля.
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