  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сауль Альварес хочет провести бой с Александром Усиком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сауль Альварес хочет провести бой с Александром Усиком

Бокс
(1 голосов)

Тренер мексиканца не поддержал эту идею

Сауль Альварес хочет провести бой с Александром Усиком

фото - boxingscene.com

Новина українською

Тренер Эдди Рейносо раскритиковал идею абсолютного чемпиона суперсреднего веса мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) подняться в весовой категории и сразиться с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

"Послушайте, нам необходимо оставаться реалистами, когда речь идёт о покорении новых весовых дивизионов. Мы пока что ещё не знаем толком, насколько высоко сможем подняться, чтобы оставаться конкурентными. Так вот, бой с Усиком может оказаться слишком сложным. Может, мы сможем сделать что-то с (чемпионом WBC в крузервейте) Илунгой Макабу.

Давайте сперва дождёмся боя с Биволом, а затем боя в сентябре. Тогда будет проще о чём-то говорить. Не забывайте, что в случае победы над Биволом у нас будет открыт путь к схватке за звание абсолютного чемпиона полутяжёлого дивизиона. Пока что планируем выступать в суперсредней и полутяжёлой категориях. Да, Канело будет совмещать выступления в этих весах".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Сауль Альварес Эдди Рейносо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде