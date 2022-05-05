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Сауль Альварес хочет провести бой с Александром Усиком
Тренер мексиканца не поддержал эту идею
фото - boxingscene.com
Тренер Эдди Рейносо раскритиковал идею абсолютного чемпиона суперсреднего веса мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) подняться в весовой категории и сразиться с Александром Усиком (19-0, 13 КО).
"Послушайте, нам необходимо оставаться реалистами, когда речь идёт о покорении новых весовых дивизионов. Мы пока что ещё не знаем толком, насколько высоко сможем подняться, чтобы оставаться конкурентными. Так вот, бой с Усиком может оказаться слишком сложным. Может, мы сможем сделать что-то с (чемпионом WBC в крузервейте) Илунгой Макабу.
Давайте сперва дождёмся боя с Биволом, а затем боя в сентябре. Тогда будет проще о чём-то говорить. Не забывайте, что в случае победы над Биволом у нас будет открыт путь к схватке за звание абсолютного чемпиона полутяжёлого дивизиона. Пока что планируем выступать в суперсредней и полутяжёлой категориях. Да, Канело будет совмещать выступления в этих весах".
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