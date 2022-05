В команде Усика отреагировали на возможный бой с Альваресом

Менеджер чемпиона по версиям WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Эгис Климас в своем Twitter отреагировал на интерес Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) относительно поединка с украинцем.

"Будьте нашими гостями, Усик для этого поединка выполнит лимит крузервейта. Но сейчас Канело стоит сконцентрироваться на Биволи."

Be our guest, Usyk will make Cruiserweight for this one. But let Canelo concentrate on Bivol for now