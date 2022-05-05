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В команде Усика отреагировали на возможный бой с Альваресом

Бокс
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Сначала мексиканцу нужно победить россиянина

В команде Усика отреагировали на возможный бой с Альваресом

фото - boxingscene.com

Новина українською

Менеджер чемпиона по версиям WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Эгис Климас в своем Twitter отреагировал на интерес Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) относительно поединка с украинцем.

"Будьте нашими гостями, Усик для этого поединка выполнит лимит крузервейта. Но сейчас Канело стоит сконцентрироваться на Биволи."

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В статье: Александр Усик Сауль Альварес
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