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Хирн: Если бой Альварес - Головкин состоится, то он завершится досрочно

Бокс
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Теперь осталось организовать бой

Хирн: Если бой Альварес - Головкин состоится, то он завершится досрочно

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Промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном бое Сауль Альварес – Геннадий Головкин.

"Канело не очень комфортно говорить о бое с Головкиным, потому что считает это неуважением к Биволу. Думаю, услышите от него больше, если победит Дмитрия.

Головкин будет очень агрессивен против Канело, потому что он не собирается крутиться в ринге 12 раундов. Обещаю вам, что этот бой не пройдет всю дистанцию, потому что Канело захочет причинить ему боль", – сказал Хирн.

Напомним, что бой Канело – Бивол состоится 7 мая.

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В статье: Эдди Хирн
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Источник:
Tribuna

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