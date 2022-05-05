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Хирн: Если бой Альварес - Головкин состоится, то он завершится досрочно
Теперь осталось организовать бой
Промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном бое Сауль Альварес – Геннадий Головкин.
"Канело не очень комфортно говорить о бое с Головкиным, потому что считает это неуважением к Биволу. Думаю, услышите от него больше, если победит Дмитрия.
Головкин будет очень агрессивен против Канело, потому что он не собирается крутиться в ринге 12 раундов. Обещаю вам, что этот бой не пройдет всю дистанцию, потому что Канело захочет причинить ему боль", – сказал Хирн.
Напомним, что бой Канело – Бивол состоится 7 мая.
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