Хирн: Фьюри сделает титул вакантным на следующей неделе

Промоутер Эдди Хирн уверен, что Тайсон Фьюри объявит о завершении карьеры, что позволит сделать титул WBC супертяжелого веса вакантным.

"Уверен, что Фьюри сделает титул вакантным на следующей неделе. Молодые и голодные боксеры готовы сразиться за этот пояс".

"Тайсон много раз повторил, что закончил карьеру, а значит, титул станет вакантным", – сказал Хирн.

Напомним, что три других пояса у украинца Александра Усика.