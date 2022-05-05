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Хирн: Фьюри сделает титул вакантным на следующей неделе
Промоутер считает, что Тайсон все же огласит о завершении карьеры
Промоутер Эдди Хирн уверен, что Тайсон Фьюри объявит о завершении карьеры, что позволит сделать титул WBC супертяжелого веса вакантным.
"Уверен, что Фьюри сделает титул вакантным на следующей неделе. Молодые и голодные боксеры готовы сразиться за этот пояс".
"Тайсон много раз повторил, что закончил карьеру, а значит, титул станет вакантным", – сказал Хирн.
Напомним, что три других пояса у украинца Александра Усика.
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Источник:Sport.ua
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