Уоррен: Бой Фьюри с Уайтом принес больше денег, чем поединок Джошуа – Кличко

Промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) Фрэнк Уоррен в интервью SecondsOut рассказал о прибыли от проданных платных трансляций за бой "Цыганского короля" с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO):

"Пока нет никаких данных о цифре даже близкой к 2 миллионам PPV. Не знаю, откуда вообще такое могло взяться. Мы справились замечательно, как и Тайсон с Диллианом. Уайт получил свои деньги, уверен, что он счастлив. И нам тоже удалось заработать. Мы еще ждем, чтобы нам пришли данные о количестве платных покупок, но мы абсолютно счастливы. Бой принес больше денег, чем поединок Джошуа – Кличко".

Напомним, что сразу после поединка Фьюри объявил о завершении карьеры.