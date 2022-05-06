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Уоррен: Бой Фьюри с Уайтом принес больше денег, чем поединок Джошуа – Кличко
Точная цифра не называется
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) Фрэнк Уоррен в интервью SecondsOut рассказал о прибыли от проданных платных трансляций за бой "Цыганского короля" с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO):
"Пока нет никаких данных о цифре даже близкой к 2 миллионам PPV. Не знаю, откуда вообще такое могло взяться. Мы справились замечательно, как и Тайсон с Диллианом. Уайт получил свои деньги, уверен, что он счастлив. И нам тоже удалось заработать. Мы еще ждем, чтобы нам пришли данные о количестве платных покупок, но мы абсолютно счастливы. Бой принес больше денег, чем поединок Джошуа – Кличко".
Напомним, что сразу после поединка Фьюри объявил о завершении карьеры.
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