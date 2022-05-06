Александр Усик основал благотворительный фонд для помощи Украине

Чемпион мира в сверхтяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) призвал поддержать его благотворительный фонд Usyk Foundation :

"Помочь своей стране и ее народу победить в этой ужасной войне, начатой ​​российской федерацией, стало целью всего украинского народа. Я обращаюсь к мировому сообществу, моим коллегам из сферы бокса и сознательным людям, знающим о страшных преступлениях, которые прямо сейчас совершает россия против невинных людей. Нам нужна ваша помощь и поддержка. Украинцы уже имеют силу единства, способную победить любое зло. Теперь пора объединить усилия всего мира.Каждый вклад имеет значение, ведь он приближает нас к победе и мирной жизни в Украина, в Европе.

Я верю, что добро, которое человек творит, всегда возвращается к нему. Итак, бьемся на стороне света, на стороне Украины!"

Напомним, Усик признался, что желание помочь своей стране будет дополнительно мотивировать его в реванше с Энтони Джошуа.