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Сауль Альварес прокомментировал потенциальный бой с Усиком

Бокс
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Сауль Альварес прокомментировал потенциальный бой с Усиком

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (57-1-2; 39 КО) рассказал, что положительно относится к идее организации поединка против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13) КО). Его слова цитирует Bad Left Hook:

"Я не знаю, как бы сражался с Усиком. Я могу сделать что угодно, однако безумно говорить об этом. Но как бойцу мне нравится эта идея.

Никакого неуважения к Усику. Я называю его, потому что он очень хороший боец.

Я много за ним наблюдал, он очень хороший боксер. Это безумие, но мне нравится идея нашего боя. Почему бы и нет? Возможно, как-то мы подеремся" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик учредил благотворительный фонд.

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В статье: Александр Усик Сауль Альварес
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