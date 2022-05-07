Екатерина Усик: Меня просто разрывает от этой несправедливости и подлости. Фото

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) Екатерина Усик на своей странице в Instagram разместила пост, в котором опубликовала стихотворение о российско-украинской войне.

Напомним, что ранее Альварес рассказал , как относится к идее поединка против Усика.