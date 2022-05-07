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Екатерина Усик: Меня просто разрывает от этой несправедливости и подлости. Фото

Бокс
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Хорошее стихотворение

Екатерина Усик: Меня просто разрывает от этой несправедливости и подлости. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) Екатерина Усик на своей странице в Instagram разместила пост, в котором опубликовала стихотворение о российско-украинской войне.

Напомним, что ранее Альварес рассказал, как относится к идее поединка против Усика.

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В статье: Александр Усик
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