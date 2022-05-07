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Эдди Хирн: Фьюри нужен грандиозный поединок, и это будет бой против победителя Усик – Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Возможно, так и будет

Эдди Хирн: Фьюри нужен грандиозный поединок, и это будет бой против победителя Усик – Джошуа

Фото: MMA Fighting

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) Эдди Хирн рассказал, что надеется на бой чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) против победителя реванша его подопечного против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует IFL TV:

"В первую очередь уточним, что Фьюри не ушел на пенсию. Он получит звонок из WBC: "Вы действительно завершили карьеру и оставляете титул?" И он скажет: "Нет".

Я думаю, здесь дело о том, как его смотивировать. И для этого ему нужен грандиозный поединок, и это будет сражение за звание абсолютного чемпиона против победителя реванша Усик – Джошуа. Он должен рассмотреть этот вариант, так ведь он сможет закрепить себя в списке лучших боксеров в истории.

И может оказаться даже фаворитом в этом бою. Я верю, что Энтони победит Усика в июле и мы сможем организовать бой Тайсона и AJ" – сказал он.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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