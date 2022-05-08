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Сенсация: Альварес проиграл Биволу в чемпионском поединке за титул WBA
Бой с Усиком – все
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 7 на 8 мая в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за звание чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе между представителем рассеи Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом ( 57-2-2, 39 КО).
Канело, собрав все пояса во втором среднем весе, поднялся в более высокую весовую категорию для того, чтобы устроить новые сенсационные бои, однако споткнулся на первом же оппоненте. Выступая против соперника, который по габаритам явно преобладает, Сауль не смог почти ничего противопоставить его технике и навязать свою манеру боя.
По итогам 12 раундов единогласным решением судей 115-113 победу одержал Бивол, успешно защитивший титул WBA.
Для Канело это второе поражение в карьере – в 2013 году мексиканец проиграл Флойду Мейвезеру.
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