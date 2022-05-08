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Сауль Альварес: Конечно, я хочу реванш
Эти слова мы слышим впервые за много лет
Мексиканский боксер Сауль Альварес (57-2-2; 39 КО) после
"Разумеется, я хочу реванш. Это не закончится таким образом
Я проиграл сегодня и он выиграл. Никаких оправданий. Так бывает в боксе, ты выиграешь и проиграешь. Он отличный боец" – сказал Альварес.
Напомним, что поражение стало вторым в карьере Альвареса после боя с Флойдом Мейвезером в 2013 году.
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