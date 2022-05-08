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Сауль Альварес: ​​Конечно, я хочу реванш

Бокс
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Эти слова мы слышим впервые за много лет

Сауль Альварес: ​​Конечно, я хочу реванш

UA-Футбол
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Мексиканский боксер Сауль Альварес (57-2-2; 39 КО) после поражения в бою против Дмитрия Бивола (20-0; 11 КО) в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA рассказал о своих дальнейших планах. Его слова цитирует The Guardian:

"Разумеется, я хочу реванш. Это не закончится таким образом

Я проиграл сегодня и он выиграл. Никаких оправданий. Так бывает в боксе, ты выиграешь и проиграешь. Он отличный боец" ​​– сказал Альварес.

Напомним, что поражение стало вторым в карьере Альвареса после боя с Флойдом Мейвезером в 2013 году.

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В статье: Сауль Альварес
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