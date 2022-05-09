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Нейт Диас назвал дату возвращения в октагон
Боец написал, когда проведет следующий бой
Фото: newsmma.net
Американский боец Нейт Диаз сообщил о том, что проведёт свой следующий бой в UFC 30 июля.
"30 июля. Полусредний вес", — написал Диаз в своих социальных сетях.
Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу.
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