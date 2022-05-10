Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик возглавил рейтинг P4P от DAZN
Украинец не знает горечи поражений
фото - boxingscene.com
DAZN на своем сайте опубликовал обновленный рейтинг pound-for-pound.
Лидером в этом списке стал Александр Усик (19-0, 13 KO). Стоит отметить, что боксеры включались в рейтинг по разным весовым категориям. После поражения Сауля Альвареса (57-2-2, 39 KO) обладатель титулов WBO/WBA/IBF в сверхтяжелом весе возглавил рейтинг-лист, а мексиканец опустился на третье место.
Рейтинг P4P от DAZN:
1. Александр Усик
2. Теренс Кроуфорд
3. Сауль Альварес
4. Наоя Иноуэ
5. Эррол Спенс
6. Дмитрий Бивол
7. Тайсон Фьюри
8. Джордж Камбосос
9. Стивен Фултон
10. Шакур Стивенсон
Популярное сейчас
- Парадокс таблицы. У третьего места УПЛ (Днепр-1) - гарантированное место в группе еврокубка, у второго (Динамо) - нет
- Сборная Украины представила новую форму для товарищеских матчей
- Потери сборной, перспективы Де Дзерби, будущее Холанда. Главные новости за 9 мая
- Сенсация: Альварес проиграл Биволу в чемпионском поединке за титул WBA
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли