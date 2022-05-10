Усик возглавил рейтинг P4P от DAZN

DAZN на своем сайте опубликовал обновленный рейтинг pound-for-pound.

Лидером в этом списке стал Александр Усик (19-0, 13 KO). Стоит отметить, что боксеры включались в рейтинг по разным весовым категориям. После поражения Сауля Альвареса (57-2-2, 39 KO) обладатель титулов WBO/WBA/IBF в сверхтяжелом весе возглавил рейтинг-лист, а мексиканец опустился на третье место.

Рейтинг P4P от DAZN:

1. Александр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Иноуэ

5. Эррол Спенс

6. Дмитрий Бивол

7. Тайсон Фьюри

8. Джордж Камбосос

9. Стивен Фултон

10. Шакур Стивенсон