  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик возглавил рейтинг P4P от DAZN
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик возглавил рейтинг P4P от DAZN

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Украинец не знает горечи поражений

Усик возглавил рейтинг P4P от DAZN

фото - boxingscene.com

Новина українською

DAZN на своем сайте опубликовал обновленный рейтинг pound-for-pound.

Лидером в этом списке стал Александр Усик (19-0, 13 KO). Стоит отметить, что боксеры включались в рейтинг по разным весовым категориям. После поражения Сауля Альвареса (57-2-2, 39 KO) обладатель титулов WBO/WBA/IBF в сверхтяжелом весе возглавил рейтинг-лист, а мексиканец опустился на третье место.

Рейтинг P4P от DAZN:

1. Александр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Иноуэ

5. Эррол Спенс

6. Дмитрий Бивол

7. Тайсон Фьюри

8. Джордж Камбосос

9. Стивен Фултон

10. Шакур Стивенсон

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде