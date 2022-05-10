Тайсон Фьюри анонсировал невероятные новости

Пока ещё обладатель пояса WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) выложил видео в сториз Instagram, где анонсировал нечто "фантастическое и невероятное".

"Хай! Это Тайсон Фьюри, известный как "Цыганский король". У меня абсолютно фантастические и невероятные новости, от которых у вас отвалится челюсть. Подробности — очень скоро. Так что следите", — написал британец.

Ранее Тайсон неоднократно заявлял, что завершит карьеру боксера.