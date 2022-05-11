Майк Тайсон не будет наказан за драку в самолете

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон не будет наказан за избиение пассажира самолета.

В прошлом месяце Майк во время полета из Сан-Франциско во Флориду поссорился с одним из пассажиров, долгое время обращался к нему. В результате спор закончился тем, что Тайсон ударил мужчину несколько раз.

По информации американской прессы, оба участника конфликта решили не доводить дело до суда.