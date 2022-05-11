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Майк Тайсон не будет наказан за драку в самолете
Все решилось мирным путем
фото - talksport.com
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон не будет наказан за избиение пассажира самолета.
В прошлом месяце Майк во время полета из Сан-Франциско во Флориду поссорился с одним из пассажиров, долгое время обращался к нему. В результате спор закончился тем, что Тайсон ударил мужчину несколько раз.
По информации американской прессы, оба участника конфликта решили не доводить дело до суда.
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