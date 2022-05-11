Жена Усика: Очень много пишут с Крыма ребят, которые ждут Украину

Жена обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Катерина Усик в своем Instagram рассказала, что ей пишут друзья из Крыма и хотят, чтобы Украина вернула свои територии.

Все оккупированные территории Донецк, Луганск, Херсон и Крым вернутся в Украину. Как бы это кто-то не хотел, так будет!!! Очень много пишут с Крыма ребят, которые ждут Украину. И хотят жить в свободной стране.