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Жена Усика: Очень много пишут с Крыма ребят, которые ждут Украину

Бокс
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Россиянам там не рады

Жена Усика: Очень много пишут с Крыма ребят, которые ждут Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жена обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Катерина Усик в своем Instagram рассказала, что ей пишут друзья из Крыма и хотят, чтобы Украина вернула свои територии.

Все оккупированные территории Донецк, Луганск, Херсон и Крым вернутся в Украину. Как бы это кто-то не хотел, так будет!!! Очень много пишут с Крыма ребят, которые ждут Украину. И хотят жить в свободной стране.

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В статье: Александр Усик
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Источник:
XSport.ua

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