Жена Усика: Мы все ждем, когда Путин ляжет на операцию или просто сдохнет

Жена чемпиона мира в сверхтяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) Екатерина в своем Instagram рассказала о Мариуполе и его жителях:

"Сегодня я хочу посвятить весь день Мариуполю.

Вчера я узнала информацию, которая повергла меня в шок. Я знала, что Мариуполь – ад, знала. Люди, которые еще находятся на территории города и "Азовстали" думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли. У них нет никакой информации, они отрезаны полностью от мира.

Люди сломаны. Люди больны и ранены. Мертвы в конце концов.

Русские свиньи над ними издеваются и уничтожают. Морят голодом. 5-го мая людям выдали, не знаю, на сколько человек, по 2 кг макарон и все.

Оставшиеся мариупольцы думают, им вливают, что пацаны-азовцы и есть нацисты. Б###ь. Что происходит в 21 веке.

Я уверенна больше чем на 100 процентов, что такой ужас происходит везде, куда зашли эти ублюдки. Мы можем мечтать о том, как мы будем жить, как все отстроят. Как вольется много бабок в нашу Украину, дай бог, но сейчас, каждую минут и каждый час, умирают такие же люди, как я, как мы.

Страшно. Я просто в агонии от этого п#####а.

Мы все ждем, когда Путин ляжет на операцию или просто сдохнет. Боюсь, он еще многих переживет. И, давайте честно, это не один Путлер делает.

Страшно, больно и обидно. За всех людей. Просто за всех, кто испытывает боль.

Я все не могла понять, почему большая часть мариупольцев поехала не в Украину, а в Крым. Теперь я понимаю. Кстати, в Крыму к украинцам относятся очень херово. Поверьте мне. Люди там долго не задерживаются. Если им повезет, то они возвращаются в Украину, а если нет, то судьба их уже неизвестна.

Сейчас ни один нормальный человек не может не думать о Мариуполе и о своей стране. Дай бог сил, всем тем людям, которые не как я, в безопасности, а которые в настоящем аду. Каждую минуту я думаю о вас и верю, что вы выберетесь.

Пацаны, "Азов", вы настоящие герои. Понятное дело, тоже сломлены, но верны себе и своей стране.

Это большое горе. Это не просто война, а настоящая катастрофа, которая, к сожалению, не закончится в один момент. Людей жаль очень".