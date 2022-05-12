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Усик возглавил рейтинг P4P от The Ring

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Он сместил Сауля Альвареса

Усик возглавил рейтинг P4P от The Ring

Фото: Boxing News

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Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира от авторитетного журнала The Ring.

На первой строчке расположился Александр Усик, на второй Теренс Кроуфорд, а замкнул тройку японец Наоя Иноуэ.

Еще один украинский Василий Ломаченко оказался на седьмой позиции.

Топ-10 рейтинга P4P от The Ring

1. Александр Усик
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Иноуэ
4. Эррол Спенс
5. Хуан Франсиско Эстрада
6. Сауль Альварес
7. Василий ЛОМАЧЕНКО
8. Дмитрий Бивол
9. Джош Тейлор
10. Роман Гонсалес

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В статье: Александр Усик
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