Эдди Хирн: Я не особо верю, что Фьюри завершил карьеру

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV высказался о развязке судьбы абсолютного чемпионства в супертяжелом весе:

"Я не особо верю, что Фьюри завершил карьеру. Если это так, то наступит момент, когда его попросят освободить пояс. Но он не повесил перчатки на гвоздь и не отдаст титул.

Если он действительно уйдет – удачи. Это его решение. Честно говоря, я не думаю, что это произойдет.

Но я считаю, что он останется и будет драться с победителем поединка Усик – Джошуа в декабре. Бой за все пояса в хэвивейте, грандиозный поединок с финансовой точки зрения и наследия. И этот бой покажет, кто лучший в этой эре."