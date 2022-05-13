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Красюк: Джошуа завершит карьеру, если проиграет Усику

Бокс
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Александр считает, что для Энтони это последний шанс

Красюк: Джошуа завершит карьеру, если проиграет Усику

фото - ringside24.com

Новина українською

Промоутер Александр Красюк поделился ожиданиями от боя Усик – Джошуа.

"Мы уже устроили Александру тренировочный лагерь. Он приступил к подготовке и процессу восстановления от психологического стресса, который в последнее время пережил каждый украинец.

Думаю, что для Джошуа это сражение – его последний шанс. Думаю, он завершит карьеру в случае поражения. Сейчас все вокруг Джошуа рассказывают ему, как использовать в ринге свои сильные стороны – размер, вес, длину рук, агрессию.

Но ведь и Усик имеет свои плюсы — скорость, работа ног, боксерский IQ. И ему тоже нужно собрать сейчас все это в одно целое.

Реванш закончится так, как об этом мечтает каждый украинец. Усику не привыкайте боксировать под давлением. На этот раз он будет драться не только за себя, но и за всю Украину.

Он будет драться за своих земляков, за нашу гордость и победу", – пояснил Красюк The Sun.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Александр Красюк
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