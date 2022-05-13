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Экс-чемпион мира объявил о завершении карьеры
Боксеру 35
Фото: sport.bigmir.net
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях 35-летний британец Амир Хан принял решение завершить карьеру.
"Пришло время повесить перчатки на гвоздь. Я счастлив, что у меня была такая удивительная карьера, которая длилась более 27 лет. Хотел бы сказать сердечное спасибо невероятным командам, с которыми я поработал, а также моей семье, друзьям и фанатам за всю любовь и поддержку, которую они мне оказывали", — написал Хан в своих социальных сетях.
В общей сложности Амир провёл 40 боёв, в 34 поединках праздновав победы, 21 из которых была добыта нокаутами.
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