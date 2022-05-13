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В Мариуполе в результате обстрелов россии погиб чемпион Европы по боксу
Россияне продолжают убивать мирное население
Фото: ФБУ
Украинский экс-боксер Алексей Купырев погиб 8 марта в Мариуполе.
Алексей долгое время вместе с семьей прятался от обстрелов в подвале многоэтажного дома, однако в тот момент, когда он решился подняться в квартиру, туда прилетел вражеский снаряд.
Купыреву, становившемуся чемпионом Европы среди молодежи, было 46 лет. Алексей был похоронен во дворе его дома.
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Источник:sport.ua
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