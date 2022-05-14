  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Красюк прокомментировал потерю Усиком веса: Когда сидишь в подвале, есть не хочется
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красюк прокомментировал потерю Усиком веса: Когда сидишь в подвале, есть не хочется

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Иначе и не скажешь

Красюк прокомментировал потерю Усиком веса: Когда сидишь в подвале, есть не хочется

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) Александр Красюк прокомментировал потерю веса своим подопечным перед реваншем против британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Когда ты сидишь в подвале, потому что слышишь сигнал воздушной тревоги из-за угрозы ракетного удара, это не… ты, скажем, не чувствуешь голода. У меня было то же самое. Большинство из нас имели тот же эффект. Да, мы очень похудели. Мы были в стрессе. Это нормально для такого периода.

Психология человека очень сложна. Потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новым трудностям, новым обстоятельствам и новой среде. А потом ты привыкаешь к этому, и ты больше не переживаешь. Вот что произошло.

Он действительно похудел, как и все мы, но я не думаю, что это повлияет на его кондицию. Подготовка происходит благодаря упорной работе в тренировочном лагере. Его тренировочный лагерь начался в начале апреля, так что у него все хорошо. Слава Богу, сейчас он чувствует себя отлично. Он чувствует мотивацию" – сказал он.

Напомним, ранее Красюк дал прогноз на карьеру Джошуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Александр Красюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде