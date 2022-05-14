Красюк прокомментировал потерю Усиком веса: Когда сидишь в подвале, есть не хочется

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) Александр Красюк прокомментировал потерю веса своим подопечным перед реваншем против британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Когда ты сидишь в подвале, потому что слышишь сигнал воздушной тревоги из-за угрозы ракетного удара, это не… ты, скажем, не чувствуешь голода. У меня было то же самое. Большинство из нас имели тот же эффект. Да, мы очень похудели. Мы были в стрессе. Это нормально для такого периода.

Психология человека очень сложна. Потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новым трудностям, новым обстоятельствам и новой среде. А потом ты привыкаешь к этому, и ты больше не переживаешь. Вот что произошло.

Он действительно похудел, как и все мы, но я не думаю, что это повлияет на его кондицию. Подготовка происходит благодаря упорной работе в тренировочном лагере. Его тренировочный лагерь начался в начале апреля, так что у него все хорошо. Слава Богу, сейчас он чувствует себя отлично. Он чувствует мотивацию" – сказал он.