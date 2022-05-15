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Чарло прокомментировал победу над Кастанье: Это наследие, бой года

Бокс
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Похвалил самого себя

Чарло прокомментировал победу над Кастанье: Это наследие, бой года

UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер Джермелл Чарло (35-1-1; 19 КО) прокомментировал победу над аргентинцем Брайаном Кастанье (17-1-2; 12 КО) в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе. Его слова цитирует ringtv.com:

"Это наследие. Это был бой года. В этот раз я прислушался к своему углу. Я видел, что ломал Брайана, и он замедлялся. После того как пробил его левым боковым и он упал, я понял, что все кончено.

Это невероятно. Я отдал себя и все видели результат. Это был очень нервный бой. Было впечатление, что я впервые вышел в ринг, но я хотел убедиться, что в этот раз победа будет за мной" – сказал он.

Напомним, ранее Виталий Кличко поздравил Украину с победой на Евровидении.

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В статье: Джермелл Чарло
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