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Виталий Кличко: Спорт обладает большой силой

Бокс
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Виталий рассказал, что думает по этому поводу его брат

Виталий Кличко: Спорт обладает большой силой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-чемпион мира в сверхтяжелом дивизионе Виталий Кличко рассказал, что его брат Владимир считает, что россиян нельзя допускать к поединкам:

"Увидел переписку Владимира Кличко с одним из боксерских функционеров. Он заявил, что если хоть один боксер выйдет на бой с российским флагом и под российский гимн, он публично будет погружать этот титул в ведро с кровью".

Владимир угрожает, потому что он поддерживает четкую позицию. Спорт обладает большой силой. Спортсмены должны объединяться. Только совместными усилиями мы сможем остановить эту войну. Сейчас мир белый и чёрный. Либо люди поддерживают мир и Украину, либо они поддерживают войну и агрессивную Россию".

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В статье: Виталий Кличко
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Источник:
Бомбардир

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