Виталий Кличко: Спорт обладает большой силой

Экс-чемпион мира в сверхтяжелом дивизионе Виталий Кличко рассказал, что его брат Владимир считает, что россиян нельзя допускать к поединкам:

"Увидел переписку Владимира Кличко с одним из боксерских функционеров. Он заявил, что если хоть один боксер выйдет на бой с российским флагом и под российский гимн, он публично будет погружать этот титул в ведро с кровью".

Владимир угрожает, потому что он поддерживает четкую позицию. Спорт обладает большой силой. Спортсмены должны объединяться. Только совместными усилиями мы сможем остановить эту войну. Сейчас мир белый и чёрный. Либо люди поддерживают мир и Украину, либо они поддерживают войну и агрессивную Россию".