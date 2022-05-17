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Виталий Кличко: Спорт обладает большой силой
Виталий рассказал, что думает по этому поводу его брат
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в сверхтяжелом дивизионе Виталий Кличко рассказал, что его брат Владимир считает, что россиян нельзя допускать к поединкам:
"Увидел переписку Владимира Кличко с одним из боксерских функционеров. Он заявил, что если хоть один боксер выйдет на бой с российским флагом и под российский гимн, он публично будет погружать этот титул в ведро с кровью".
Владимир угрожает, потому что он поддерживает четкую позицию. Спорт обладает большой силой. Спортсмены должны объединяться. Только совместными усилиями мы сможем остановить эту войну. Сейчас мир белый и чёрный. Либо люди поддерживают мир и Украину, либо они поддерживают войну и агрессивную Россию".
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