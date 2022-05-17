Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн назвал возможную дату боя Усик - Джошуа
Пока она не утверждена
Бой-реванш украинского чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика и британского экс-чемпиона Энтони Джошуа могут официально анонсировать уже к концу текущей недели.
Об этом пишет vRINGe.com со ссылкой на DAZN.
"Надеюсь, на этой неделе мы закроем соглашение. 23 июля на Ближнем Востоке – это наша первоочередная опция", - сказал Эдди Хирн.
"До боя остается 9-10 недель и мы готовы объявить все официально, чтобы ребята начали работать со спарринг-партнерами, готовясь к поединку за объединенное чемпионство в сверхтяжелом весе", - добавил промоутер.
Популярное сейчас
- "Зрелище, на которое можно смотреть вечно". ВСУ уничтожили ЗРК Бук оккупантов с обслугой - ВИДЕО
- До 2014 года был фанатом Динамо. Кто такой Денис Прокопенко – уже легендарный командир Азова
- "Даже на улицу выйти не безопасно". Как в Николаеве живёт футбольный клуб, который собирается во Вторую лигу
- Красюк прокомментировал потерю Усиком веса: Когда сидишь в подвале, есть не хочется
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам