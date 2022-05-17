Эдди Хирн назвал возможную дату боя Усик - Джошуа

Бой-реванш украинского чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика и британского экс-чемпиона Энтони Джошуа могут официально анонсировать уже к концу текущей недели.

Об этом пишет vRINGe.com со ссылкой на DAZN.

"Надеюсь, на этой неделе мы закроем соглашение. 23 июля на Ближнем Востоке – это наша первоочередная опция", - сказал Эдди Хирн.

"До боя остается 9-10 недель и мы готовы объявить все официально, чтобы ребята начали работать со спарринг-партнерами, готовясь к поединку за объединенное чемпионство в сверхтяжелом весе", - добавил промоутер.