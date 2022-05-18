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Виталий Кличко: У Сергея Бубки четкая проукраинская позиция
Но Виталий не готов утверждать
Getty Images / Global Images Ukraine
Мэр Киева и экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко в интервью YouTube-каналу Бомбардир отреагировал на критику Сергея Бубки.
"Я знаю Сергея довольно большой промежуток времени и знаю, что у него четкая проукраинская позиция. Возможно, есть какие-то интриги. Я не следил за этими процессами, но знаю, что он патриот и у него четкая позиция относительно этой войны. Я не могу комментировать там , где не владею информацией. Знаю его как патриота и человека, который всегда отстаивает интересы Украины".
Напомним, ранее Бубка рассказал о проделанной работе за время широкомасштабной войны.
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