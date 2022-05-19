Флойд Мейвезер назвал дату своего следующего боя

Американец Флойд Мейвезер-младший анонсировал шоу, в котором он примет участие на 21 мая в Дубае (ОАЭ).

Мейвезер опубликовал постер предстоящего события, на котором помимо него присутствует ещё одна легенда, но уже ММА, бразилец Андерсон Силва.

При этом информации о том, с кем будут драться пока неизвестно.

Напомним, изначально шоу было запланировано на 14 мая, а Флойд в главном событии должен был провести выставочный поединок против Дона Мура.