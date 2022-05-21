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Джошуа рассказал, кто был его самым сложным соперником
Это украинец, но не тот, о ком вы подумали
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) рассказал, кого считает самым сложным соперником своей карьерой. Его слова цитирует Oxford Union:
"Самым сложным соперником, с которым я никогда не сталкивался, был, безусловно, Владимир Кличко. Молодой лев против старого льва. Когда я сражался с ним, я думал, что рано вышел против аксакала, но это был его последний бой.
Поэтому, если бы я не дрался с ним, было бы слишком поздно. Иногда из-за отсутствия опыта мы что-то усложняем. У него нокаутов было больше, чем у меня вместе взятых боев и нокаутов в послужном списке. Он был опытным и очень сильным. Это был тяжелый бой.
Владимир дотащил меня до 11 раунда – туда, где я никогда раньше не был. Но он был моим сильнейшим противником" – сказал он.
Напомним, что бой Кличко – Джошуа состоялся 29 апреля 2017 года в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Энтони в 11 раунде нокаутом.
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