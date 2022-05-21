Украинский боксер Выхрист получил травму, бой 28 мая перенесен

Украинский супертяж Виктор Выхрист (9-0; 7 КО) получил травму во время подготовки к поединку 28 мая. Об этом сообщает Kamp-Sport.

Теперь бой против Тони Тесса будет перенесен на неопределенный срок.

Напомним, что свой крайний поединок наш спортсмен провел в январе этого года. Его соперником был грузин Яго Киладзе (27-6-1; 19 КО). Бой завершился победой нашего спортсмена нокаутом.