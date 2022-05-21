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Украинский боксер Выхрист получил травму, бой 28 мая перенесен
Быстрого выздоровления
https://fightnews.info
Украинский супертяж Виктор Выхрист (9-0; 7 КО) получил травму во время подготовки к поединку 28 мая. Об этом сообщает Kamp-Sport.
Теперь бой против Тони Тесса будет перенесен на неопределенный срок.
Напомним, что свой крайний поединок наш спортсмен провел в январе этого года. Его соперником был грузин Яго Киладзе (27-6-1; 19 КО). Бой завершился победой нашего спортсмена нокаутом.
Отметим, что ранее Энтони Джошуа
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