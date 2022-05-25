  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эдди Хирн: Образ того, что Канело нельзя победить, разрушен
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдди Хирн: Образ того, что Канело нельзя победить, разрушен

Бокс
(1 голосов)

Ждем боя с Головкиным

Эдди Хирн: Образ того, что Канело нельзя победить, разрушен

Новина українською

Промоутер Эдди Хирн уверен, что боксер Сауль Альварес не проигрывает Геннадию Головкину.

"Образ того, что Канело нельзя победить, разрушен. А два поражения подряд могут поставить карьеру в затруднительное положение, поэтому Сауль не может себе позволить проиграть Головкину".

"Если ты дважды подряд уступил, то к тебе возникают вопросы. Каннело будет тяжело вернуться после поражения от Бивола", - сказал Хирн.

Напомним, что бой состоится 17 сентября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Геннадий Головкин Сауль Альварес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде