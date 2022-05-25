Эдди Хирн: Образ того, что Канело нельзя победить, разрушен

Промоутер Эдди Хирн уверен, что боксер Сауль Альварес не проигрывает Геннадию Головкину.

"Образ того, что Канело нельзя победить, разрушен. А два поражения подряд могут поставить карьеру в затруднительное положение, поэтому Сауль не может себе позволить проиграть Головкину".

"Если ты дважды подряд уступил, то к тебе возникают вопросы. Каннело будет тяжело вернуться после поражения от Бивола", - сказал Хирн.

Напомним, что бой состоится 17 сентября.