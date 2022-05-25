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Бой Паркер - Джойс перенесен
Причина конечно интересная
Перенесен бой боксера сверхтяжелого веса Джо Джойса (13-0, 12 КО) и экс-чемпиона мира в сверхтяжелом весе Джозефа Паркера (30-2, 21 KO), сообщает Bad left hook.
Планировалось, что бой пройдет 2 июля, но жена тренера Паркера Энди Ли должна родить в эти дни, из-за чего тот не сможет помогать Джозефу.
Теперь известно, что поединок состоится на одном из шоу в сентябре.
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