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Бой Паркер - Джойс перенесен

Бокс
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Причина конечно интересная

Бой Паркер - Джойс перенесен

Новина українською

Перенесен бой боксера сверхтяжелого веса Джо Джойса (13-0, 12 КО) и экс-чемпиона мира в сверхтяжелом весе Джозефа Паркера (30-2, 21 KO), сообщает Bad left hook.

Планировалось, что бой пройдет 2 июля, но жена тренера Паркера Энди Ли должна родить в эти дни, из-за чего тот не сможет помогать Джозефу.

Теперь известно, что поединок состоится на одном из шоу в сентябре.

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В статье: Джозеф Паркер Джо Джойс
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