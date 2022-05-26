На честь Уайлдера открыли памятник

В честь бывшего чемпиона мира по боксу в сверхтяжелом весе, американца Деонтея Уайлдера открыли памятник в городе Тускалуза.

"Впервые в жизни я не могу подобрать слов. Это богатство поколений. Это преимущество темнокожих и величие.

Я не имею права остановиться прямо сейчас. Мне нужно продолжать мое путешествие. Я так сильно всех вас люблю. Я не могу завершить таким образом. Мой путь еще не окончен. Я должен продолжать", - сказал Уайлдер.