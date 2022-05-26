У Василия Ломаченко появился новый претендент на бой

Отец и менеджер объединенного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 KО) Джим Камбосос, заявил, что его сын проведет следующий поединок против Василия Ломаченко (16-2, 11 KO).

"У нас есть договоренность на два боя с правительством Виктории и Marvel Stadium. Бой с Ломаченко будет следующим здесь, в Австралии. Таково наше соглашение. Мы не обойдем его, потому что хотели драться с этим парнем.

К сожалению, он не смог провести этого сражения и покинуть свой народ. Ломаченко не подписал контракт, однако мы отдаем ему должное за то, через что ему пришлось пройти".