  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Владимир Кличко: Мир просыпается и начинает осознавать, что россию необходимо остановить
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владимир Кличко: Мир просыпается и начинает осознавать, что россию необходимо остановить

Бокс
(1 голосов)

Против рашистов весь мир

Владимир Кличко: Мир просыпается и начинает осознавать, что россию необходимо остановить

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший боксер Владимир Кличко побывал на форуме в Давосе.

"В Давосе на встрече лидеров экономики и бизнеса мы пришли к выводу, что война и все происходящее в Украине имеет одно лицо. И это лицо не из приятных".

Эта война в Украине должна быть остановлена. Мир, в конце концов, просыпается и начинает осознавать, что вооруженные силы России необходимо остановить", - заявил Кличко в соцсети.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
24boxing.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде