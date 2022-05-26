Владимир Кличко: Мир просыпается и начинает осознавать, что россию необходимо остановить

Бывший боксер Владимир Кличко побывал на форуме в Давосе.

"В Давосе на встрече лидеров экономики и бизнеса мы пришли к выводу, что война и все происходящее в Украине имеет одно лицо. И это лицо не из приятных".

Эта война в Украине должна быть остановлена. Мир, в конце концов, просыпается и начинает осознавать, что вооруженные силы России необходимо остановить", - заявил Кличко в соцсети.