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Владимир Кличко: Мир просыпается и начинает осознавать, что россию необходимо остановить
Против рашистов весь мир
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший боксер Владимир Кличко побывал на форуме в Давосе.
"В Давосе на встрече лидеров экономики и бизнеса мы пришли к выводу, что война и все происходящее в Украине имеет одно лицо. И это лицо не из приятных".
Эта война в Украине должна быть остановлена. Мир, в конце концов, просыпается и начинает осознавать, что вооруженные силы России необходимо остановить", - заявил Кличко в соцсети.
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Источник:24boxing.com.ua
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