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Британский журналист: Усик снова уверенно победит Джошуа

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Британский журналист: Усик снова уверенно победит Джошуа

фото - boxingscene.com

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Известный британский журналист и эксперт Колин Харт, что Энтони Джошуа снова проигрывает Александру Усику.

"Усик чуть не нокаутировал Джошуа, и сейчас есть все шансы сделать эту работу. Думаю, Усик снова уверенно победит. Для Энтони есть только один шанс: если Усик не будет сосредоточен на поединке, если он будет думать о том, что происходит в Украине. Иначе я не вижу шансов Джошуа.

И мне кажется, после этого Тайсон Фьюри не сможет отказаться от шанса провести бой за все пояса", - сказал Харт.

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В статье: Колин Харт
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Источник:
Sport.ua

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