Красюк: То, что Бивол подрался, не означает, что рычаги не работают

Украинский промоутер Александр Красюк заявил, что Владимир Кличко добьется своей цели и россияне будут отстранены от бокса.

"То, что Бивол подрался, не означает, что рычаги не работают. Владимир Кличко – человек, для которого преграды на пути не что-то серьезное. Если он поставил себе определенную цель, он точно этой цели достигнет. Он четко аргументирует свою позицию.

Главные аргументы против – эти боксеры не имеют никакого отношения к войне, к политической жизни, почему они должны страдать… Здесь ответ однозначен – все население Украины почти не имеет отношения ни к политической жизни, но, к сожалению, имеет отношение к войне и почему-то должно страдать. И многие уже умерли, многие страдают, травмированы. Поэтому есть определенный рационализм в такой позиции. И потому я считаю, что Владимир своей поставленной цели добьется, так из опыта сложилось", - сказал Красюк.