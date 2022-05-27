  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Красюк: То, что Бивол подрался, не означает, что рычаги не работают
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красюк: То, что Бивол подрался, не означает, что рычаги не работают

Бокс
(1 голосов)

Промоутер высказал свою точку зрения

Красюк: То, что Бивол подрался, не означает, что рычаги не работают

фото - ringside24.com

Новина українською

Украинский промоутер Александр Красюк заявил, что Владимир Кличко добьется своей цели и россияне будут отстранены от бокса.

"То, что Бивол подрался, не означает, что рычаги не работают. Владимир Кличко – человек, для которого преграды на пути не что-то серьезное. Если он поставил себе определенную цель, он точно этой цели достигнет. Он четко аргументирует свою позицию.

Главные аргументы против – эти боксеры не имеют никакого отношения к войне, к политической жизни, почему они должны страдать… Здесь ответ однозначен – все население Украины почти не имеет отношения ни к политической жизни, но, к сожалению, имеет отношение к войне и почему-то должно страдать. И многие уже умерли, многие страдают, травмированы. Поэтому есть определенный рационализм в такой позиции. И потому я считаю, что Владимир своей поставленной цели добьется, так из опыта сложилось", - сказал Красюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Красюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде