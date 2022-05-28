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Дэвис толкнул Ромеро на церемонии взвешивания. Видео

Бокс
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Едва не дошло до драки

Дэвис толкнул Ромеро на церемонии взвешивания. Видео

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Американский легковес Джервонта Дэвис (26-0; 24 КО) и его будущий соперник Роландо Ромеро (14-0; 12 КО) прошли церемонию взвешивания перед поединком.

Джервонта Дэвис: 60,7кг.

Роландо Ромеро: 60,9кг.

Во время традиционного позирования перед камерами Дэвис позволил себе столкнуть соперника с помоста за то, что Ромеро пытался закрыть его перед камерами. Едва не дошло до драки, но вовремя вмешались окружающие.

Напомним, что бой Дэвис-Ромеро состоится в ночь с 28 на 29 мая в Бруклине (США) на арене Barclays Center.

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В статье: Джервонта Дэвис Роландо Ромеро
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