Дэвис толкнул Ромеро на церемонии взвешивания. Видео

Американский легковес Джервонта Дэвис (26-0; 24 КО) и его будущий соперник Роландо Ромеро (14-0; 12 КО) прошли церемонию взвешивания перед поединком.

Джервонта Дэвис : 60,7кг.

Роландо Ромеро : 60,9кг.

Во время традиционного позирования перед камерами Дэвис позволил себе столкнуть соперника с помоста за то, что Ромеро пытался закрыть его перед камерами. Едва не дошло до драки, но вовремя вмешались окружающие.

Напомним, что бой Дэвис-Ромеро состоится в ночь с 28 на 29 мая в Бруклине (США) на арене Barclays Center.