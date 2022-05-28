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СМИ: Лопес скоро может дебютировать в полусреднем весе
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Американский легковес Теофимо Лопес (16-1; 12 КО) готов перейти в полусредний весу. Об этом сообщает USA Today Sports.
"По сообщению Боба Арума, после медицинского осмотра бывший чемпион в легком весе Теофимо Лопес нацелен на августовское сражение в 140 фунтах в Форт-Лодердейле.
Официальный представитель сказал мне, что вероятный соперник – мексиканец Педро Кампа" – говорится в сообщении.
Напомним, что свой крайний бой экс-чемпион мира проиграл австралийцу Джорджу Камбососу.
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