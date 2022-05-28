  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. СМИ: Лопес скоро может дебютировать в полусреднем весе
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Лопес скоро может дебютировать в полусреднем весе

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Это будет очень интересно (или нет)

СМИ: Лопес скоро может дебютировать в полусреднем весе

UA-Футбол
Новина українською

Американский легковес Теофимо Лопес (16-1; 12 КО) готов перейти в полусредний весу. Об этом сообщает USA Today Sports.

"По сообщению Боба Арума, после медицинского осмотра бывший чемпион в легком весе Теофимо Лопес нацелен на августовское сражение в 140 фунтах в Форт-Лодердейле.

Официальный представитель сказал мне, что вероятный соперник – мексиканец Педро Кампа" – говорится в сообщении.

Напомним, что свой крайний бой экс-чемпион мира проиграл австралийцу Джорджу Камбососу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде