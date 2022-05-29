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Усик показал серию фото из подготовки к бою с Джошуа. Фото
Битва для Украины
фото - boxingscene.com
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IВF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) продолжает подготовку ко второму поединку против британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Наш спортсмен не часто демонстрирует фото из своего тренировочного лагеря, но на этот раз сделал исключения и показал несколько снимков.
Напомним, что бой Усик – Джошуа 2 пройдет ориентировочно в конце июля в стране Ближнего востока.
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