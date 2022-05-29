Дэвис ярко нокаутировал Ромеро и спас поединок. Видео

Американский легковес Джервонта Дэвис (27-0; 25 КО) победил в главном поединке боксерского вечера в Нью-Йорке (США). В поединке против Роландо Ромеро (14-1; 12 КО) он одержал победу нокаутом.

До шестого раунда казалось, что Ромеро контролирует ход сражения. Он держал своего соперника на дистанции, постоянно атаковал джебом и не давал подходить к себе поближе.

Однако во время очередной атаки Роландо не рассчитал свои силы, зажал Джервонту у канатов, но наткнулся на левый хук от Дэвиса. Рефери стал отсчитывать, Ромеро поднялся, но на ногах он стоял не твердо, его откровенно качало. Судья решил остановить поединок.