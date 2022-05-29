  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дэвис ярко нокаутировал Ромеро и спас поединок. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дэвис ярко нокаутировал Ромеро и спас поединок. Видео

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Это было молниеносно

Дэвис ярко нокаутировал Ромеро и спас поединок. Видео

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Американский легковес Джервонта Дэвис (27-0; 25 КО) победил в главном поединке боксерского вечера в Нью-Йорке (США). В поединке против Роландо Ромеро (14-1; 12 КО) он одержал победу нокаутом.

До шестого раунда казалось, что Ромеро контролирует ход сражения. Он держал своего соперника на дистанции, постоянно атаковал джебом и не давал подходить к себе поближе.

Однако во время очередной атаки Роландо не рассчитал свои силы, зажал Джервонту у канатов, но наткнулся на левый хук от Дэвиса. Рефери стал отсчитывать, Ромеро поднялся, но на ногах он стоял не твердо, его откровенно качало. Судья решил остановить поединок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джервонта Дэвис Роландо Ромеро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде