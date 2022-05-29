Конор Макгрегор дал прогноз на бой Усик – Джошуа 2

Ирландский боец ​​UFC Конор Макгрегор дал прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Джошуа будет сложно вернуть титулы, поскольку в прошлый раз для него все кончилось не так хорошо. Это сложный вопрос.

AJ – хороший парень, и я желаю ему всего лучшего. Усик тоже не плохой. Я надеюсь увидеть отличный поединок. Сейчас супертяжелый вес в огне. В нем происходит много хороших вещей" – сказал он.