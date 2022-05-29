  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Конор Макгрегор дал прогноз на бой Усик – Джошуа 2
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конор Макгрегор дал прогноз на бой Усик – Джошуа 2

Бокс
(1 голосов)

Можно с ним согласиться

Конор Макгрегор дал прогноз на бой Усик – Джошуа 2

Фото: Het Financieele Dagblad

UA-Футбол
Новина українською

Ирландский боец ​​UFC Конор Макгрегор дал прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Джошуа будет сложно вернуть титулы, поскольку в прошлый раз для него все кончилось не так хорошо. Это сложный вопрос.

AJ – хороший парень, и я желаю ему всего лучшего. Усик тоже не плохой. Я надеюсь увидеть отличный поединок. Сейчас супертяжелый вес в огне. В нем происходит много хороших вещей" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик показал фото из подготовке к бою с Джошуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Конор Макгрегор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде