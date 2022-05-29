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Ромеро о поражении от Дэвиса: Я выиграл каждый эпизод нашего боя
Но бой ты проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский легковес Роландо Ромеро (14-1; 12 КО) прокомментировал
"Он поймал меня левым боковым. Я воин и хотел продолжить сражение. К тому же я выиграл каждый эпизод нашего боя, я разбирал его и должен был избежать этого удара. Я должен был быть готов в течение всего поединка, но у Дэвиса получился хороший удар. Джервонта боялся меня и я уверен, что он больше не будет со мной сражаться" – сказал он.
Напомним, что ранее Иван Редкач
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