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Британский супертяж уверен, что нокаутирует Усика

Бокс
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Рубрика Спроси у Джошуа

Британский супертяж уверен, что нокаутирует Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Джо Джойс (13-0; 12 КО) выразил надежду на то, что в поединке против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) он одержит победу нокаутом. Слова британца цитирует канал BoxingSocial:

"У меня сейчас гораздо больше навыков, на моей стороне Исмаэль Салас. С ним мы разработаем план на бой и поработаем над нашими навыками. Перед первым боем с Усиком я даже не спарринговал с левшей. Стили делают бои. Я думаю, что нокаутировал бы его" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик показал фото из тренировочного лагеря на бой с Джошуа.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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