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Британский супертяж уверен, что нокаутирует Усика
Рубрика Спроси у Джошуа
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Джо Джойс (13-0; 12 КО) выразил надежду на то, что в поединке против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) он одержит победу нокаутом. Слова британца цитирует канал BoxingSocial:
"У меня сейчас гораздо больше навыков, на моей стороне Исмаэль Салас. С ним мы разработаем план на бой и поработаем над нашими навыками. Перед первым боем с Усиком я даже не спарринговал с левшей. Стили делают бои. Я думаю, что нокаутировал бы его" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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