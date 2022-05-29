Британский супертяж уверен, что нокаутирует Усика

Британский супертяж Джо Джойс (13-0; 12 КО) выразил надежду на то, что в поединке против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) он одержит победу нокаутом. Слова британца цитирует канал BoxingSocial:

"У меня сейчас гораздо больше навыков, на моей стороне Исмаэль Салас. С ним мы разработаем план на бой и поработаем над нашими навыками. Перед первым боем с Усиком я даже не спарринговал с левшей. Стили делают бои. Я думаю, что нокаутировал бы его" – сказал он.