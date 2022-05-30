Камбосос: Я выбираю только самые большие бои

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) и чемпион WBC Дэвин Хейни (27-0, 15 КО) провели пресс-конференцию.

Напомним, бой Камбосос – Хейни пройдет 5 июня в Австралии.

"Я выбираю только самые большие бои. Именно по этой причине я сражался с Теофимо Лопесом. Именно по этой причине я и хотел сражаться с Ломаченко. Все было сделано, но помешала война".

И только когда сорвался бой с Ломаченко, мы обратились к Девину. Они были готовы выделить деньги только на Ломаченко", – сказал Камбосос.