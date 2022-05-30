Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Камбосос: Я выбираю только самые большие бои
Джордж рассказал о предстоящем поединке
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) и чемпион WBC Дэвин Хейни (27-0, 15 КО) провели пресс-конференцию.
Напомним, бой Камбосос – Хейни пройдет 5 июня в Австралии.
"Я выбираю только самые большие бои. Именно по этой причине я сражался с Теофимо Лопесом. Именно по этой причине я и хотел сражаться с Ломаченко. Все было сделано, но помешала война".
И только когда сорвался бой с Ломаченко, мы обратились к Девину. Они были готовы выделить деньги только на Ломаченко", – сказал Камбосос.
Популярное сейчас
- В УЕФА назвали причину задержки финала Лиги чемпионов
- Глава Луганской ОВА: россияне вошли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои за Лисичанск
- "Это была большая ошибка". Яремчук извинился за фото с российским певцом
- Британский супертяж уверен, что нокаутирует Усика
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Kalush Orchestra передали приз за победу на Евровидении и розовую панаму на благотворительность