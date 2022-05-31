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Эдди Хирн сделал прогноз на реванш Усик - Джошуа

Бокс
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Промоутер верит в победу своего подопечного нокаутом

Эдди Хирн сделал прогноз на реванш Усик - Джошуа

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Председатель Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился прогнозом на реванш Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):

"Я говорю вам сейчас свой прогноз – Джошуа нокаутирует Усика в пределах шести раундов".

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В статье: Эдди Хирн
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