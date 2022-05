Эдди Хирн сделал прогноз на реванш Усик - Джошуа

Председатель Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился прогнозом на реванш Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):

"Я говорю вам сейчас свой прогноз – Джошуа нокаутирует Усика в пределах шести раундов".

Eddie Hearn on Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II: "I'm telling you now, this is my prediction - AJ KOs Usyk inside six rounds."