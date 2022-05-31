Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн сделал прогноз на реванш Усик - Джошуа
Промоутер верит в победу своего подопечного нокаутом
Председатель Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился прогнозом на реванш Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
"Я говорю вам сейчас свой прогноз – Джошуа нокаутирует Усика в пределах шести раундов".
Eddie Hearn on Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II: "I'm telling you now, this is my prediction - AJ KOs Usyk inside six rounds."— Michael Benson (@MichaelBensonn) May 31, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Скандальная российская пропагандистка Овсянникова даст в Украине пресс-конференцию
- Смотри матч Шотландия – Украина и помогай ВСУ!
- Зрада отменяется. В Вашингтоне уточнили, какие именно ракеты для MLRS получит Украина
- Британский супертяж уверен, что нокаутирует Усика
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Андрей Лунин впервые стал отцом
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet